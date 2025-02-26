На десяти участках побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута

Команды 13 муниципалитетов Краснодарского края приступили к очистке береговой линии от новых выбросов нефтепродуктов, обнаруженных 26 февраля в результате утреннего мониторинга на десяти участках побережья. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Загрязнения зафиксировали представители Краснодара, Успенского, Белореченского, Щербиновского, Апшеронского, Красноармейского, Гулькевичского, Новокубанского, Крымского, Выселковского, Павловского и Славянского районов, а также Ленинградского округа.

Группа специалистов из Апшеронского района проводит очистку территории пляжа «Тортуга» в селе Витязево, где специалисты обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов. На соседнем участке побережья бригада из Белореченского района собирает мазутную крошку. Загрязненный грунт упаковывают в мешки, грузят в трактор и вывозят с пляжа.

На пляже «Селена» в селе Витязево работает команда из Новокубанского района. Спасатели в первую очередь собирают свежие фрагменты нефтепродуктов, после чего продолжают тщательную очистку основной территории пляжей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение утром 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма. Из судов вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. В регионе действует федеральный режим ЧС.

Нурий Бзасежев