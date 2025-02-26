В Туапсе из-за атаки дронов повреждены детский сад, общежития и несколько домов

После ночной атаки дронов в Туапсе повреждены детский сад «Радуга», общежития и несколько домов. Комиссия по оценке ущерба завершает работу, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На улице Краснодарской в Туапсе обломки сбитого дрона попали на автомобиль, припаркованный во дворе частного дома. Машина загорелась. Само домовладение пострадало частично: повреждены стены и выбиты стекла. Место происшествия оцепили сотрудники правоохранительных органов, чтобы провести осмотр. Жильцы дома были вынуждены временно переехать к родственникам. По словам Сергея Бойко, в этом же районе пострадали еще два частных дома, там также выбиты стекла и двери.

Кроме того, обломки обнаружены на улице Звездной. Там взрывной волной выбиты оконные стекла в нескольких квартирах многоэтажного дома. Кроме того, повреждения получили один из жилых гаражей, крыша частного дома и припаркованные автомобили. В селе Агое в доме, расположенном на территории НСТ, выбило стекла и повредило наружную обшивку здания.

Глава района отмечает, что пострадавших нет.

Алина Зорина