Жители Кубани массово пожаловались на сбой в работе «Билайн»

Краснодарский край занял второе место в России по количеству жалоб на сбой в работе оператора «Билайн». От жителей региона поступило 20% обращений от общего числа. Информация об этом содержится на портале «сбой.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Москве (24%). В пятерку регионов по обращениям также вошли: Ростовская область и Санкт-Петербург (по 12%) и Ярославская область (7%).

Всего 26 февраля поступило около 3,7 тыс. жалоб на работу оператора «Билайн». По состоянию на 13:30 на портале «сбой.рф» было оставлено 241 обращение.

Анна Гречко