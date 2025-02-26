Вениамин Кондратьев открыл 35-ю выставку «ЮгБилд» в Краснодаре

В выставочном центре «Экспоград-Юг» открылась международная выставка отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования и архитектурных проектов — «ЮгБилд». На мероприятии открытия присутствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы Кубани, ежегодно в Краснодарском крае вводят в эксплуатацию около 6 млн кв. м жилья, регион вышел на рекордные темпы социального строительства. При этом необходимо не только развивать новые территории, но и проводить реновацию уже сложившейся застройки. Губернатор подчеркнул, что в крае производят подавляющее большинство строительных материалов. Регион не зависит от импортных поставок, так как более 3 тыс. предприятий закрывают потребности практически по всем видам продукции.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что ежегодно количество участников выставки растет, это способствует решению вопросов импортозамещения и является подспорьем для отрасли. По его словам, число возводимых социальных объектов на Кубани ежегодно увеличивается почти на 30%.

В этом году в отраслевой выставке приняли участие около 80 кубанских предприятий. Они привезли спецодежду, оборудование для котельных и очистных сооружений, лифты, дымоходы, строительные смеси, отделочные материалы и другие товары. На площади 18 тыс. кв. м представлено около 290 производителей из России и других стран.

В рамках деловой программы выставки «ЮгБилд» пройдут международные «Дни архитектуры» и форум дизайнеров Design Space. Также состоится фестиваль специализированных мастер-классов «МАСТЕР-ФЕСТ 2.0» и региональный этап национального конкурса «Строймастер». Кроме того, запланированы конференция «YugBIM» и форум молодых архитекторов Кубани. Для специалистов в области архитектуры будут организованы мастер-классы, круглые столы и бизнес-сессии. Выставка будет работать до 1 марта.

Алина Зорина