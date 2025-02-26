Обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани выразил соболезнования семье жертвы

В Краснодарском краевом суде во время заседания по уголовному делу об убийстве аниматоров фигурант Демьян Кеворкьян выразил соболезнования семье одного из погибших — Кирилла Чубко, одного из погибших. Об этом сообщают «Аргументы и факты. Кубань».

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На заседании с показаниями также выступит брат погибшего Александр. Вдова жертвы — Дарья Чубко — на процессе отсутствует. Кроме того, суд допросит свидетеля по делу и, по просьбе прокурора, огласит протокол показаний матери погибшего аниматора, которая скончалась от инфаркта 16 февраля.

Уголовное дело об убийстве аниматоров было передано в суд в мае 2024 года. Позже супруга погибшего, Дарья Чубко, попыталась инициировать отвод судьи, аргументируя это его предвзятостью и нежеланием принимать представленные доказательства.

Трагедия произошла 28 апреля 2023 года. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с работы, когда у их автомобиля спустило колесо. Трое незнакомцев предложили помощь, после чего убили пару, похитили ценности, а тела спрятали. Подозреваемых задержали вскоре после преступления.

Анна Гречко