На развитие инфраструктуры Кубани направят более 50 млрд рублей

Власти Краснодарского края направят 50,6 млрд руб. на развитие общественной инфраструктуры региона в 2025 году. Из этой суммы 3,2 млрд руб. поступят из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Это финансирование подчеркивает важность улучшения качества жизни жителей Кубани. Инвестиции направлены на удовлетворение основных потребностей граждан, таких как образование, здравоохранение, культура и спорт»,— отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

На создание муниципальных объектов инфраструктуры предусмотрено 29,5 млрд руб. Еще 21,1 млрд руб. направят на объекты краевой собственности.

Всего в рамках госпрограммы в регионе возведут 27 образовательных учреждений, 21 детский сад, 20 спортивных объектов, 15 медицинских учреждений, три объекта культуры, а также по два объекта берегоукрепления и благоустройства.

Нурий Бзасежев