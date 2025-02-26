Главные новости за 26 февраля. Белгород, Курск, Липецк, Тамбов

Росимущество подало в суд на национализированную липецкую фабрику «Рошен».

Михаил Ефремов, отбывающий срок в белгородской колонии, попросил об УДО.

Белгородскую экс-чиновницу снова приговорили к реальному сроку за взятку.

В Липецкой области ищут подрядчиков для содержания дорог за 3,5 млрд рублей.

Отменен условный приговор бывшему гендиректору ФК Тамбов.

Белгородский «Недвижстрой» продолжит строительство бассейна в Губкине за 430 млн.

Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области.

За сутки по Белгородской области ударили почти 100 БПЛА.