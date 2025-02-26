В Липецкой области ищут подрядчиков для содержания дорог за 3,5 млрд рублей

Областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области» объявило четыре конкурса, чтобы выбрать подрядчиков для содержания автодорог в Елецком, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Становлянском районах области. Общая сумма начальных цен контрактов превышает 3,5 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная цена первого контракта составляет 812,8 млн руб., второго — 999,7 млн руб., третьего — 885,9 млн руб., четвертого — 838,8 млн руб. Источник финансирования во всех случаях — областной бюджет.

Согласно техническому заданию, все подрядчики до конца 2026 года должны будут убирать снег и мусор, заделывать трещины и другие мелкие повреждения, добавлять щебенку, содержать линии освещения и так далее.

Подавать заявки на участие в открытом конкурсе можно до 12 марта, итоги планируется подвести 17 марта.

В середине февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Курской области объявили поиск подрядчиков для ремонта 87,5 км автодорог в десяти районах за 3 млрд руб.

Юрий Голубь