Российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области

Подразделения группировки войск «Север» отбили у вооруженных сил Украины деревню Орловка и село Погребки Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также российские войска отразили две контратаки ВСУ и поразили их в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Рубанщина, Суджа и Южный.

За сутки украинские формирования лишились свыше 270 человек, а также — 26 автомобилей, 13 боевых бронированных машин, 12 пунктов управления БПЛА, восьми артиллерийских орудий, двух бронетранспортеров, двух складов боеприпасов, миномета, радиолокационной станции (РЛС) разведки.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 63 595 военнослужащих, 2 211 автомобилей, 2 055 боевых бронированных машин, 485 артиллерийских орудий, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 243 бронетранспортера, 116 станций РЭБ, 52 пусковые установки РСЗО, 50 единиц инженерной и другой техники, 23 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, десять транспортно-заряжающих машин, восемь РЛС противовоздушной обороны, зенитная самоходная установка и командно-штабная машина.

Сутками ранее российские военнослужащие отразили две контратаки Украины на курском направлении. ВСУ лишились свыше 220 человек.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова