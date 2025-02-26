Митрофанова Софья Тристановна

Родилась 3 сентября 1980 года в Москве. В 2002 году окончила юридический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности «юриспруденция». С 2006 по 2011 год руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, запустила в Польше киноканал Wojna i Pokoj.

В 2012–2016 годах отвечала за сделки с VOD (видео по запросу) в России и на территориях бывшего СССР в качестве директора по продажам The Walt Disney Company CIS. Год спустя заняла должность директора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви», с 2018 по 2020 год отвечала за контентную политику группы компаний Rambler и являлась генеральным продюсером Okko Entertainment. С 2020 года возглавляла дирекцию по коммуникациям «Газпром-медиа холдинга», с 2021-го — была гендиректором онлайн-кинотеатра Premier.

Стала председателем совета директоров «МТС Медиа» в октябре 2023 года, возглавляет холдинг с июня 2024 года.