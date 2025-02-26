Поправки к закону МСУ после критики Татарстана и 223 млн рублей на очистку озер и рек в Татарстане

Госдума одобрила поправки к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), которые дают регионам право самостоятельно выбирать модель МСУ. Татарстан выступал одним из главных критиков изначальной версии документа.

В Татарстане в 13 районах будет проведена расчистка русел рек и озер, выполнены руслорегулирующие работы и мероприятия по снижению уровня грунтовых вод. На реализацию проекта выделено 223,4 млн руб.

Строительство причала за 540 млн руб. начнется в июне 2025 года в поселке Юрино Марий Эл, где находится замок Шереметева. Проект станет частью индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

В январе 2025 года консолидированный бюджет Республики Татарстан пополнился на 28,7 млрд руб. Из них 24,5 млрд руб. направлено в республиканский бюджет и 4,2 млрд руб. — в местные бюджеты. Исполнение назначений по консолидированному бюджету составило 5,9%.

В 2024 году жители Татарстана лишились около 5 млрд руб. из-за действий киберпреступников. По сравнению с 2023 годом количество преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на 20,8%.

С момента открытия в декабре 2024 года новый участок трассы М-7 «Волга», в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, принял уже 1,4 млн автомобилей. В среднем по обходу ежедневно проезжает около 20 тыс. транспортных средств. Наибольшая загруженность наблюдается на участке от развязки у села Костенеево до поворота на Нижнекамск, где суточный поток достигает 28 тыс. машин.

АО «Татэнерго» приступит к реконструкции тепловых сетей в парке Победы в Казани, выделив на эти цели 211,7 млн руб. Планируется проведение подготовительных и строительно-монтажных работ, а также восстановление зеленых насаждений на территории парка после завершения строительства.

Татарстан вошел в пятерку регионов России с наибольшим ростом сумм займов, которые жители берут в микрофинансовых организациях. В республике, как и в Карачаево-Черкесии, средние запрашиваемые суммы выросли на 30%, достигнув 19 тыс. руб. в Татарстане и 19,7 тыс. руб. в Карачаево-Черкесии.

Артём Дергунов