По обходу Нижнекамска и Челнов проехали более 1,4 млн машин за два месяца

Новый участок трассы М-7 «Волга» в обход Нижнекамска и Набережных Челнов с момента открытия в декабре 2024 года принял 1,4 млн автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

В среднем ежедневно по обходу проезжает около 20 тыс. транспортных средств. Самый загруженный участок — от развязки у села Костенеево до поворота на Нижнекамск, где интенсивность достигает 28 тыс. машин в сутки. Большую часть трафика составляют легковые автомобили (60%), на грузовой транспорт приходится 38%, на автобусы — 2%.

В пресс-службе отметили, что открытие обхода разгрузило основное направление М-7 от поворота на Костенеево до Набережных Челнов, а также автодорогу Р-239 Казань — Оренбург.

Движение по обходу было открыто 22 декабря 2024 года.

Анар Зейналов