За 2024 год татарстанцы потеряли порядка 5 млрд руб. в результате киберпреступлений. Число преступлений с применением информационных технологий выросло на 20,8% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает «Татар информ» со ссылкой на замначальника отдела по раскрытию преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Рафаэля Мусаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году кибермошенники похитили у татарстанцев свыше 5 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2024 году кибермошенники похитили у татарстанцев свыше 5 млрд рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Мусаева, по итогам 2023 года ущерб от интернет-мошенников составил около 2 млрд руб.

Также в 2024 году выросло количество IT-преступлений — 32 тыс., в то время как за 2023 год их было зарегистрировано 26,5 тыс.

Артём Дергунов