Госдума приняла поправки к закону о МСУ после критики Татарстана

Госдума приняла поправки к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), позволяющие регионам самостоятельно определять модель МСУ. Об этом сообщают «РИА Новости».

В первом чтении муниципальная реформа предусматривала обязательный переход регионов к одноуровневой системе МСУ. Одним из активных критиков первоначального варианта законопроекта был Татарстан. Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин заявил, что изменение системы МСУ может оставить жителей сельских поселений «на произвол судьбы».

После критики Татарстана рассмотрение проекта муниципальной реформы перенесли на 2025 год.

В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить поправку, чтобы разрешить регионам России самостоятельно определять модель МСУ.

«Все позиции, которые предлагала Республика Татарстан в части совершенствования законодательства о местном самоуправлении, учтены в действующих поправках», — сообщил «Ъ Волга-Урал» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Если закон примут, он вступит в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъекты должны принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления.

Диана Соловьёва