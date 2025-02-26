«Татэнерго» выделит 211 млн рублей на реконструкцию теплосетей в парке Победы

АО «Татэнерго» проведет реконструкцию тепловых сетей в парке Победы в Казани. На эти цели будет выделено 211,7 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Проект предусматривает реконструкцию объекта «Тепловод № 17 с павильонами 7, 8, 11» на участке от тепловой камеры ТК 17-6 до неподвижной опоры НО 22.

В рамках реконструкции запланированы подготовительные работы, строительно-монтажные работы и восстановление озеленения на территории парка после завершения строительства. Исполнитель также должен будет обеспечить передачу строительных отходов на утилизацию.

Работы будут проводиться с 7 июля по 15 октября. Отключение теплоносителя запланировано с 22 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что «Татэнерго» потратит 117,8 млн руб. на реконструкцию тепловых сетей на улице Адоратского.

Анар Зейналов