Летом 2025 года в Марий Эл начнут строить причал в поселке Юрино за 540 млн рублей

В июне 2025 года в марийском поселке Юрино, где расположен замок Шереметева, начнут строительство причала за 540 млн руб. Об этом сообщает глава региона Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий причал в поселке Юрино

Фото: Пресс-служба главы Марий Эл Будущий причал в поселке Юрино

Фото: Пресс-служба главы Марий Эл

Проект реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, получение заключения госэкспертизы запланировано до 1 мая.

По словам господина Зайцева, к 2026 году планируется начать строительство еще одного причала — в селе Кокшайск. Его ориентировочная стоимость составит 640 млн руб., а завершение работ намечено на 2028 год.

«Для региона это два значимых инфраструктурных проекта. Оба причала будут построены на Волге и очень важны для развития речного туризма», — говорится в сообщении главы.

Артём Дергунов