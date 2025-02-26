Реки и озера Татарстана расчистят за 223 млн рублей

В 13 районах Татарстана проведут работы по расчистке русел рек и озер, руслорегулирующие мероприятия и снижение уровня грунтовых вод. Стоимость проекта составляет 223,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно документации, самые дорогостоящие работы выполнят в Менделеевском районе — здесь расчистят русло реки Тоймы. Стоимость работ составит 64,7 млн руб.

В Алексеевском районе работы запланированы на двух объектах: реке Малый Черемшан у территории форума «Сэлэт» и реке Ахтырка. Общая сумма работ в этом районе составит более 27,5 млн руб.

В Елабуге на Шишкинских прудах выполнят мероприятия по снижению уровня грунтовых вод стоимостью 20,4 млн руб. Еще 26,6 млн руб. направят на расчистку озера вблизи Буинска.

На реке Меша в селе Пестрецы Пестречинского района проведут противопаводковые мероприятия. Стоимость работ составит 7,65 млн руб.

Другие проекты включают расчистку и руслорегулирующие работы на водоемах, расположенных в Высокогорском, Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском, Мамадышском, Лаишевском, Тукаевском и Чистопольском районах.

Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Все работы планируется завершить до декабря 2025 года. Заказчиком является ГБУ «Главстрой РТ».

Анар Зейналов