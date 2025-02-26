В консолидированный бюджет Татарстана поступило 28,7 млрд руб.

В январе 2025 года в консолидированный бюджет Республики Татарстан поступило 28,7 млрд руб. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на пресс-конференции.

В бюджет Татарстана поступило 24,5 млрд руб., а в местные бюджеты — 4,2 млрд руб. Назначения по консолидированному бюджету исполнены на 5,9%.

По объемам налоговых и неналоговых поступлений республика занимает 4-е место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Диана Соловьёва