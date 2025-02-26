Республика Татарстан попала в топ-5 регионов России по росту суммы займов, которые запрашивают местные жители в микрофинансовых организациях. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ-5 регионов по росту запрашиваемых микрозаймов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ-5 регионов по росту запрашиваемых микрозаймов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане и Карачаево-Черкесии суммы запрашиваемых займов увеличились на 30%, до 19 тыс. и 19,7 тыс. руб. соответственно. Лидером рейтинга стала Калмыкия, где местным жителям теперь требуются суммы на 39% больше, до 18,5 тыс. руб. На втором и третьем местах расположились Адыгея и Мордовия, где размеры желаемых микрозаймов выросли на 32%, до 18,2 тыс. руб., и на 31%, до 17,6 тыс. руб. соответственно.

Диана Соловьёва