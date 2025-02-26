В Оренбуржье и Ульяновской области резко сократилось число выданных автокредитов

В Оренбургской и Ульяновской областях, находящихся среди 30 регионов-лидеров в сегменте автокредитования, зафиксировано значительное сокращение числа таких займов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В России в январе 2025 года число выданных автокредитов сократилось на 42,7% по сравнению с декабрем 2024 года, составив всего 59,6 тыс. В Оренбургской и Ульяновской областях падение составило 47,2% и 46,3% соответственно. Этот показатель выше только в Тюменской и Волгоградской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Среди субъектов РФ наибольшее количество автокредитов в январе 2025 года было выдано в Москве (3,54 тыс.), Московской области (3,19 тыс.) и Республике Татарстан (2,74 тыс.).

Андрей Сазонов