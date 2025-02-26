Владелец «Вкусно и точка» построит склады под Ростовом

В Аксайском районе Ростовской области владелец сети быстрого питания «Вкусно и точка» Александр Говор запланировал открыть складкой комплекс, сообщает издание «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Площадь складского комплекса составит около четырех. Участок располагается вблизи федеральной трассы М-4 «Дон» и Северного обхода донской столицы.

В 2022 году предприниматель Александр Говор купил российский бизнес «Макдоналдса». Он получил 719 ресторанов в дополнение к 25, которыми уже управлял. Позже его компания «Логистика и точка» приобрела группу «Хави» — логистического партнера «Макдоналдса», которая занималась перевозками, хранением и поставками. В 2023 году «Логистика и точка» основала «РЦ Ростов» для строительства и управления складским комплексом в Ростовской области. Эта компания была создана специально для проекта.

Анна Анисова