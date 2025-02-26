Илья Сухих может не стать главой Тольятти

Кандидатуру Ильи Сухих, ныне исполняющего обязанности главы Тольятти и желающего избавиться от приставки и. о., до сих пор не согласовали в администрации президента Российской Федерации. Об этом сообщил «Ъ-Волга» источник в Самарской губернской думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам источника, еще в декабре 2024 года кандидатура Ильи Сухих поступила на согласование в администрацию президента, но решение по ней до сих пор не принято.

Пост главы Тольятти освободился в середине сентября 2024 года после отставки Николая Ренца. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обещал, что определится со своей кандидатурой в течение месяца, но его выбор несколько затянулся. В результате в конце ноября им был предложен Илья Сухих, ранее работавший мэром Жигулевска.

Внеочередное заседание думы Тольятти, на котором депутаты должны были выбрать главу города, было намечено на 19 декабря, но в последний момент его отменили и перенесли выборы на неопределенный срок. Спикер думы Сергей Рузанов заявил, что на конкурс поступило большое количество заявок и их необходимо изучить досконально. Соперниками господина Сухих на выборах являются 12 человек, по большей части малоизвестных в городе.

Алексей Алексеев