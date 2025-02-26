Уфимец уволился с военной службы через суд

Уфимский гарнизонный военный суд удовлетворил иск отца четверых детей, призванного в 2022 году на воинскую службу в рамках частичной мобилизации. Суд, в частности, обязал командира военнослужащего издать приказ об его увольнении, как имеющего право на отсрочку от призыва на службу. Об этом «Ъ-Уфа» сообщила юрист Гульназ Султанова, представлявшая интересы истца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно решению суда (копия имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»), детям рядового не исполнилось 16 лет. В суде госпожа Султанова доказала, что в июне 2023 года военный комиссар Башкирии направил ходатайство командиру войсковой части об увольнении ее доверителя, но тот этого не сделал.

Венера Хисамова