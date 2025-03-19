Сегодня исполняется 78 лет президенту благотворительного фонда «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ», заслуженному деятелю искусств РФ Владимиру Урину

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Урин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев:

— Дорогой Владимир Георгиевич! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Многие годы производственной и педагогической деятельности связывают нас. Обладая высочайшим интеллектом, прекрасным образованием и вкусом, зная все об истории искусств и являясь истинным гражданином и патриотом нашей страны, Вы стали одним из лучших театральных менеджеров и продюсеров, блестящим педагогом, Мастером, которого все мы любим и многому у Вас учимся. Являясь главой кафедры Школы-студии МХАТ Вы собрали прекрасную команду из действующих театральных директоров и замечательных педагогов, создающих науку о нашей профессии. Под Вашей и А. Я. Рубинштейна редакцией пишется первый в истории учебник по менеджменту и продюсированию в сфере исполнительских искусств, который станет важнейшим событием в педагогической практике России! Очень благодарен Вам за все, что Вы сделали на разных должностях в Союзе театральных деятелей, Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, Большом театре РФ, Школе-студии МХАТ! Искренне дорожу нашими добрыми дружескими и производственными отношениями! От всего сердца желаю Вам сил, здоровья, энергии и новых достижений в Вашей такой важной для всех нас и нашей Родины деятельности!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»