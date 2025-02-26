Суд в Хабаровске назначил штраф журналисту Сергею Мингазову по делу о военных фейках

Краснофлотский районный суд Хабаровска признал журналиста Сергея Мингазова виновным в распространении ложной информации о действия армии России (п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК). Решением суда ему назначен штраф в 700 тыс. руб. Гособвинение запрашивало для журналиста шесть лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov Сергей Мингазов

Фото: @sergeimingazov

Осужденный должен будет выплатить штраф в течение 60 дней. Ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Подписка, как сообщил источник dvhab.ru, будет отменена после вступления приговора в силу.

Согласно обвинительному заключению, Мингазов сделал три репоста в своем Telegram-канале о событиях в Буче в апреле-мае 2022 года, тем самым дискредитировав армию. В его Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обвинение нашло «враждебное отношением к президенту и его окружению».

Мингазов частично признал вину и раскаялся, попросил вынести приговор, не связанный с лишением свободы.

Сергею Мингазову 56 лет. На момент задержания в апреле 2024 года у его Telegram-канала было 430 подписчиков. Он работал в Forbes, до этого сотрудничал с «Ведомостями», «Коммерсантом», был корреспондентом ТАСС.