Главные новости за 25 февраля. Сочи

Синоптики прогнозируют в Сочи и федеральной территории «Сириус» сильный снегопад. На дорогах возможна гололедица.

В Сочи застройщик увеличил жилую площадь здания, но не предусмотрел обеспечение возросшего числа жителей социальными объектами. Девелопер перечислил 518 млн руб. в бюджет курорта.

В Сочи из-за ухудшения видимости до 500 м шесть самолетов были направлены на запасные аэродромы. Аэропорт курорта продолжает работу с учетом погодных условий.

Спасатели приостановили поиски пропавшего в горах Сочи фрирайдера. На курорте сохраняется высокая лавинная опасность.

Новый корпус отеля Grand Karat Sochi планируют сдать в эксплуатацию в июле 2025 года. «Юг-Новый век» инвестировал в реализацию проекта 750 млн руб.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в детском саду в селе Волковка Лазаревского района Сочи. К работе привлекли девять пожарных.

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за снегопада в Сочи. Самолеты отправятся в пункт назначения после улучшения метеоусловий.