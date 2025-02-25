«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за снегопада в Сочи

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание полетов из-за сильного снегопада в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Авиакомпания задержала пять рейсов из Москвы (SU1150, SU1124, SU1610, SU1140) и один из Санкт-Петербурга (SU2802). Четыре рейса перенаправлены на запасные аэродромы: SU1152 — в Минеральные Воды, SU1122 и SU2915 — в Махачкалу, SU1136 — в Астрахань. Рейс SU1126 отменен, пассажиров перебронируют на рейс SU1140.

Также задержаны вылеты из Сочи в Москву (SU1151, SU1125, SU1611, SU1141) и в Санкт-Петербург (SU2803). Самолеты отправятся в пункт назначения после улучшения метеоусловий.

Пассажирам задержанных рейсов предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Перевозчик рекомендует пассажирам следить за обновлениями на онлайн-табло официального сайта и информационных стендах аэропорта.

Мария Удовик