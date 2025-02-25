Сочинский застройщик выплатил 518 млн рублей за нарушения при строительстве

Прокуратура Сочи добилась взыскания с застройщика 518 млн руб. в городской бюджет после выявленных нарушений при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что девелопер самовольно отступил от требований разрешительной документации, увеличив жилую площадь здания. При этом застройщик не предусмотрел обеспечение возросшего числа жителей социальными объектами, переложив эту обязанность на муниципалитет.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о возмещении ущерба муниципальному образованию. Ответчик полностью удовлетворил требования, перечислив средства в бюджет Сочи. Власти города планируют направить поступившие средства на развитие социальной инфраструктуры курорта.

Мария Удовик