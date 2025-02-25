В Сочи шесть самолетов ушли на запасные аэродромы из-за снегопада

В Сочи из-за ухудшения видимости до 500 м шесть самолетов были направлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В Сочи и федеральной территории «Сириус» третьи сутки продолжается сильнейший за последние 10 лет снегопад. Аэропорт курорта продолжает работу с учетом погодных условий. Все службы воздушной гавани функционируют в усиленном режиме с привлечением дополнительного персонала. Противообледенительную обработку проходят практически все вылетающие самолеты.

Пассажиры могут отслеживать актуальную информацию о рейсах через онлайн-табло в терминале, сайты аэропорта и авиакомпаний. В аэропорту предупреждают о возможных задержках вылетов из-за позднего прибытия самолетов и увеличения времени наземного обслуживания.

Мария Удовик