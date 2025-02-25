До конца дня в Сочи прогнозируют сильный снегопад

Синоптики прогнозируют в Сочи и федеральной территории Сириус сильный снегопад с выпадением до 25 мм осадков, ночные заморозки до -5 градусов и волнение моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ Фото: Михаил Мордасов, Коммерсантъ

В среду, 26 февраля, на дорогах возможна гололедица. Высота волн на море составит 0,9–1,3 м при волнении 3–4 балла.

Глава Сочи Андрей Прошунин распорядился перевести все городские службы в усиленный режим работы. В горах выше 500 м над уровнем моря сохраняется лавинная опасность.

За минувшие сутки сотрудники дорожных служб израсходовали около 1 тыс. тонн противогололедных материалов. Коммунальные службы курорта задействовали в работе 164 единицы техники для ликвидации последствий непогоды.

Жителям и гостям города рекомендовано соблюдать меры безопасности и отказаться от использования автомобилей без зимней резины. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Мария Удовик