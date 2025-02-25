В Лазаревском районе Сочи потушили пожар в детском саду

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в детском саду в селе Волковка Лазаревского района Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Типичный Сочи Фото: Telegram-канал Типичный Сочи

Сообщение о пожаре в селе Волковка на улице Космической поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 24 февраля в 18:49. Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили горящие шкафчики в раздевалке на площади 4 кв. м.

В 19:11 сотрудники МЧС локализовали возгорание. В 19:13 специалисты ликвидировали огонь.

В тушении пожара участвовали девять сотрудников МЧС России и четыре единицы специальной техники.

Мария Удовик