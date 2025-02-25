Второй корпус Grand Karat Sochi сдадут в июле

Новый корпус отеля Grand Karat Sochi (ранее Hyatt Regency Sochi) планируют сдать в эксплуатацию в июле 2025 года, пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на администрацию Сочи. В реализацию проекта «Юг-Новый век» инвестировал 750 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Соглашение о строительстве заключили в декабре 2023 года между инвестором «Юг-Новый век», администрацией Сочи и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Инвестор также благоустроит пешеходные дорожки и лестницу в приморском парке у Библиотеки им. А.С. Пушкина.

Отель, открытый к Олимпиаде 2014 года под брендом Hyatt Regency Sochi, располагал 170 номерами, в том числе 28 люксовыми. После приостановки деятельности Hyatt в России в марте 2022 года гостиница сменила название на Grand Karat Sochi.

Владельцем отеля является компания «Юг-Новый век» — дочерняя компания «Снегири Девелопмент». По данным СПАРК, в конце 2024 года единственным учредителем компании стал Аркадий Борисенко.

Мария Удовик