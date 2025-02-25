Бывшего главврача орловского роддома заподозрили в превышении полномочий

Управление СКР по Орловской области возбудило в отношении бывшего главврача областного учреждения здравоохранения «Родильный дом» уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Людмиле Тарасовой 1955 года рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, подозреваемая с 2018-го по 2023 год без согласования с областным департаментом образования подписала приказы о выплате 52 сотрудникам роддома премий на 8,8 млн руб. в сумме.

«Действиями подозреваемой значительно ухудшено финансовое состояние учреждения, произошел рост кредиторской задолженности. Полученные сотрудниками денежные средства передавались ими в качестве взяток заместителю главного врача и главному бухгалтеру учреждения»,— рассказали в СКР.

Уголовное дело бывшего заместителя главврача и экс-главбуха роддома с июня 2024 года рассматривается в Советском райсуде Орла. Их обвинили в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Светлане Костиной и Инне Криворучко соответственно.

Алина Морозова