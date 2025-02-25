Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ДР Конго прекратила экспорт кобальта

Демократическая Республика Конго приостановила экспорт кобальта на четыре месяца, сообщает Bloomberg. Это решение вызвало резкие колебания котировок акций китайских горнодобывающих компаний.

Фото: Kenny Katombe / Reuters

Фото: Kenny Katombe / Reuters

ДРК — крупнейший в мире экспортер кобальта. На долю страны приходится три четверти общемирового объема добычи металла. Решение о приостановке экспорта вступило в силу 22 февраля. Правительство страны также заявило, что подготовит дополнительные меры для сбалансирования рынка.

Крупнейшим производителем кобальта среди компаний является китайская CMOC Group, захватившая мировое лидерство в 2023 году, опередив Glencore. В прошлом году объем добычи CMOC втрое превысил показатель швейцарского сырьевого гиганта. Китайская компания активно наращивала производство в последние годы и не намерена останавливаться. Однако агрессивная политика CMOC привела к падению цен на металл. Сейчас они находятся на минимальном уровне с 2016 года — $21,5 тыс. за тонну из-за переизбытка предложения.

Решение властей ДРК спровоцировало падение акций CMOC (–2% по итогам сегодняшних торгов) и резкий рост котировок менее крупных местных добывающих компаний. Так, акции Nanjing Hanrui Cobalt подскочили в цене на целых 17%, а акции Zhejiang Huayou Cobalt — на 7,8%.

Кирилл Сарханянц

Подписывайтесь на темы:

Новости компаний Все