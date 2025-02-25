В Казани участники ОПГ «Тукаевские» получили 114 лет колонии

Верховный суд Татарстана приговорил участников казанской группировки «Тукаевские» к 114 годам колонии.

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Перед судом предстало 7 членов ОПГ: Геннадий Кирилов, Айрат Аюпов, Ильнур Киямов, Рустем Шарафутдинов, Александр Марфин, Альберт Казаков и Айрат Абдрахманов.

Марфин, Абдрахманов, Киямов, Казаков, Аюпов и Шарафутдинов были признаны виновными по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Лидер группировки Геннадий Кирилов получил 24 года в исправительной колонии. Его также осудили по ч. 4 ст. 17 УК РФ. Казакова приговорили к 13 годам заключения, а Абдрахманова — к 12. Аюпова осудили на 19 лет, Шарафутдинова — на 15. Киямов получил 17 лет колонии, а Марфин — 14 лет.

Одна из старейших группировок Казани — ОПГ «Тукаевские» — была сформирована еще в 1980-х годах. Название получила по месту проживания ее участников — на улице Тукаевской в центре города.

В январе 1993 года, по материалам дела, «тукаевскими» был убит бизнесмен, который до этого работал под покровительством банды, но затем решил завязать с криминалом. Его застрелили у лифта собственного дома на улице Чуйкова из охотничьего ружья.

Другими жертвами банды стали члены других казанских группировок. Эти преступления, по данным следственных органов, были совершены «на почве передела сфер криминального влияния».

В 1997 году члены группировки «Даниловские», которая на тот момент структурно входила в банду «Тукаевские», похитили одного из участников конкурирующей ОПГ — «Ново-Татарские». Его держали на чердаке дома в центре Казани, а затем выбросили около здания больницы на улице Шарифа Камала. Спасти его не удалось.

В 1999 году один из обвиняемых пытался заставить директора культурно-спортивного комплекса при Казанском университете УНИКС платить часть получаемой учреждением прибыли. Тот не соглашался, и тогда «тукаевский» предложил участнику другой группировки, «Хади Такташ», убить его за 10 тыс. долларов. Киллер подкараулил жертву и шесть раз выстрелил в него из пистолета, но врачи смогли спасти его жизнь.

Дарья Сайфиева