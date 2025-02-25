В Ростовской области появился первый кардиомобиль

На Дону появился новый вид мобильной медицинской помощи — кардиомобиль. Передвижной медкомплекс, оснащенный современным оборудованием, позволяет сделать анализы, провести функциональную диагностику и выявить нарушения сердечного ритма у пациентов. Об этом сообщает Минздраве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Ростовской области Фото: Минздрав Ростовской области

«Наша задача — сделать медицинскую помощь более доступной, особенно на селе, учитывая кадровый дефицит врачей узких специальностей. В регионе есть хорошая практика — квалифицированную медпомощь предоставляют мобильные бригады медиков. В их состав входят узкопрофильные специалисты областных больниц и клинических центров. С начала года они уже провели более 25 тысяч консультаций. Специалисты выезжают в районы по заявкам, которые формируют местные ЦРБ на основании обращений жителей. Эту практику будем продолжать», — говорится в сообщение.

Кроме того, в экстренных случаях специалисты могут провести консультации с коллегами из Ростова с помощью телемедицины. Кардиомобиль уже начал работать в районах.

Николай Аксенов