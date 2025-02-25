В Хабаровске задержан депутат гордумы и глава «молодогвардейцев»

Депутат городской думы Хабаровска и руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Сергей Тижин был задержан в понедельник, 24 февраля. По информации источника «Ъ» в правоохранительных органах региона, его и еще нескольких членов ячейки «молодогвардейцев» задержали силами УФСБ и УМВД по подозрению в мошеннических махинациях (ст. 159 УК) в сфере кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Тижин

Фото: @sergey_tijin Сергей Тижин

Фото: @sergey_tijin

В сентябре 2024 года 26-летний Сергей Тижин прошел в гордуму Хабаровска восьмого созыва по избирательному округу №31 от «Единой России». Состоит в думском комитете по бюджету, финансам и экономическому развитию.

В силовых ведомствах региона официально комментировать информацию отказываются. Задержанный депутат недоступен. Подтверждение информации прошло в Telegram-канале гордумы. По словам спикера Андрея Белоглазова, «характеризовался депутат положительно», а «инцидент лишний раз говорит нам о том, что закон для всех един».

Эрнест Филипповский, Хабаровск