Пятеро молодых людей арестованы за попытку теракта в воинской части в Балашихе

Пятеро молодых людей, включая несовершеннолетнего, обвиняются в попытке совершения теракта на территории воинской части в Балашихе в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, группа планировала проникнуть на территорию части через подкоп под оградой и поджечь военную технику. Все пятеро арестованы, решение выносил 2-й Западный окружной военный суд.

Обвинение предъявлено по статьям 30 (приготовление к преступлению) и 205 УК РФ (терроризм). Также в деле есть эпизод с поджогом медицинского автомобиля государственной структуры. Во время пожара в машине находились баллоны с кислородом.

Обвиняемые получали инструкции через мессенджер Telegram от кураторов из Украины, связанных со спецслужбами этой страны, сообщил источник агентства.