В 2025 году у банков сократится прибыль

Прибыль российских банков в 2025 году составит 3,4–3,6 трлн руб. против рекордных 3,8 трлн руб. в прошлом году. Такие оценки представил «Эксперт РА» в обзоре банковского сектора. По мнению аналитиков, это произойдет из-за охлаждения рынка кредитования и роста отчислений в резервы по проблемным кредитам. В обзоре отмечается, что текущий год будет сопровождаться ростом кредитных рисков по мере ухудшения финансового состояния заемщиков. «Часть корпоративных заемщиков, у которых значительный объем долга привлечен под плавающие ставки, не сможет справиться с возросшей долговой нагрузкой»,— считают в «Эксперт РА». В розничных кредитных портфелях там также ожидают постепенный рост проблемной задолженности.

Максим Буйлов