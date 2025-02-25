Покупки зависли в интернете

В 2024 году в Черноземье выросли объем онлайн-торговли и обороты маркетплейсов на 34,7% — до 402,6 млрд руб. Наиболее заметен рост интернет-торговли в Курской и Воронежской областях, а траты жителей на маркетплейсах сильнее всего увеличились в Белгородской области. Число покупок и средний чек в макрорегионе также выросли. Аналитики прогнозируют, что рост продолжится и в 2025 году. Эксперты, впрочем, отмечают замедление темпов роста рынка e-commerce в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем рынка интернет-торговли в Черноземье в 2024 году вырос на 34,7% и составил 402,6 млрд руб. Наиболее заметный рост показали Курская и Воронежская области — на 37,6 и 36%, до 53,85 млрд руб. и 137,1 млрд руб. соответственно. В Липецкой области объем онлайн-покупок увеличился на 34,8% — до 54,8 млрд руб., в Орловской — на 34,3% до 36,35 млрд руб., в Белгородской — на 32,7% до 76,65 млрд руб. Менее заметный рост зафиксирован в Тамбовской области — на 30,7% до 43,8 млрд руб.

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж также выросла за год — с 12,7 до 14,9%.

Большая часть онлайн-покупок жителей Черноземья в 2024 году пришлась на одежду и обувь (15,5% от всех платежей). Далее идут товары для дома и мебель (15,3%), электроника и бытовая техника — 14,8%, продукты питания — 12,7%, товары для красоты и здоровья — 6,8%.

Аналитики фиксируют, что жители макрорегиона стали чаще приобретать в интернете автозапчасти и автоаксессуары — рост за год на 151,5%. Также выросли объемы продаж подарков и цветов — на 104%, аптечных товаров — на 102%, продуктов питания — на 96%, ювелирных изделий и часов — на 68%, товаров для творчества — на 67%.

Увеличение среднего чека отмечается лишь в категории ювелирных изделий — на 68% до 7,6 тыс. руб. В остальных категориях изменения «в пределах инфляции или уменьшения показателя стоимости покупки в целом», добавляют в АКИТ. Так, более чем на 20% сократился средний чек на продукты питания и книги (до 718 и 308 руб. соответственно). В аптеках чек уменьшился на 40% до 554 руб., в зоомагазинах — на 50% до 1,8 тыс., в магазинах аксессуаров — на 60% до 4,9 тыс. руб.

Обороты маркетплейсов в макрорегионе выросли на 34% год к году, свидетельствуют данные «T-Бизнеса». Число покупок в Черноземье увеличилось на 13%, а средний чек вырос на 18% — с 1,6 тыс. до 1,9 тыс. руб. Согласно прогнозу сервиса аналитики ETNA от Т-Банка, в 2025 году рост оборотов маркетплейсов в Черноземье составит 20%. Абсолютных цифр в исследовании не приводится.

Наиболее значительно затраты пользователей на маркетплейсах увеличились в Белгородской области — на 44%. Следом идет Курская область, где рост составил 41%.

В Липецкой области показатель вырос на 37%, в Воронежской и Тамбовской областях — на 36%. Наименьший рост зафиксирован в Орловской области — на 34%. По прогнозу ETNA, оборот маркетплейсов в 2025 году вырастет на 21% в Белгородской и Курской областях, на 18% — в Липецкой области и на 17% — в Воронежской, Тамбовской и Орловской областях.

В стране в целом, по данным АКИТ, объемы интернет-торговли за год выросли на 41% до 9 трлн руб. По данным «Т-Кассы», объем онлайн-платежей увеличился на 25%, а число интернет-покупок — на 10%. Средний чек покупки вырос на 13% до 1,51 тыс. руб. Каждая третья покупка в интернете при этом совершалась на маркетплейсах, рост за год числа покупок на этих площадках составил 20%. Около 27% в общем объеме онлайн-платежей пришлись на заказы такси.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский не считает динамику роста онлайн-платежей в 2024 году «хоть сколько-нибудь выдающейся»: «Даже при условии, что мы не сравниваем текущую динамику с “ковидной”, когда покупки онлайн были безальтернативными, очевидно, что рынок e-commerce замедляет темпы своего роста. Тем не менее говорить об “охлаждении”, на мой взгляд, категорически несправедливо. Маркетплейсы не создали принципиально нового рынка, они вышли на уже сформированный рынок e-commerce и перетянули на себя покупателей, которые уже привыкли совершать покупки онлайн».

Господин Жарский добавил, что причины роста онлайн-покупок в отдельных регионах, в том числе в Черноземье, «объяснить сложнее». «Быстрее растут те регионы, где больше городского населения и выше доходы. Несмотря на то что прямой корреляции между доходами населения и количеством покупок нет, она есть между доходами и средним чеком, а это определяет количество ПВЗ в том или ином регионе, соответственно, и доступность услуг маркетплейсов для населения»,— заключил эксперт.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что динамика роста покупок на маркетплейсах обусловлена «несколькими факторами». «Потребители больше доверяют интернет-магазинам, расширяется сеть пунктов выдачи заказов и предлагается широкий ассортимент товаров, способствующий увеличению спроса. Согласно прогнозам в 2025 году темпы роста онлайн-торговли могут замедлиться по сравнению с предыдущими годами, однако общий объем рынка электронной коммерции продолжит увеличиваться. Ожидается, что к концу 2025 года объем онлайн-продаж в России достигнет 10,6 трлн руб., что значительно превышает показатель предыдущего года в 6,4 трлн руб. Основными факторами, влияющими на замедление темпов роста, могут быть насыщение рынка в крупных городах и постепенное снижение эффекта низкой базы»,— пояснил эксперт.

Егор Якимов