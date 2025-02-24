Премии для молодых политтехнологов получили две кампании по выборам в Мосгордуму

Жюри премии имени Юрия Воротникова для молодых политтехнологов присудило гран-при кампании экс-кандидата в Мосгордуму (МГД) Анастасии Павлюченковой («Справедливая Россия — За правду», СРЗП), сообщил Telegram-канал премии.

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Госпожа Павлюченкова, секретарь президиума центрального совета СРЗП по работе с молодежью, баллотировалась на выборах-2024 в округе №8, но заняла лишь второе место с большим отрывом от победителя, единоросса Андрея Медведева. Представляя свою кампанию жюри и экспертам 21 февраля в номинации «Лучшая работа с образом политика», она рассказала, что в ее округе 75% избирателей поддерживали Владимира Путина и 77% одобряли работу мэра Сергея Собянина («Единая Россия»), поэтому «гарантий зайти в тройку было немного». Тем не менее работа велась над тем, чтобы создать образ «витального, позитивного, активного, открытого кандидата, создать положительный фон, снизить психологическую напряженность, формировать позитивное социальное самочувствие». Ключевым элементом своей кампании лидер партийной молодежи назвала «использование собак с целью привлечения внимания избирателей» (на многих предвыборных листовках она фигурировала в компании с акита-ину).

Кампания кандидата от партии «Новые люди» Александра Даванкова, который тоже баллотировался в московский парламент, но в отличие от госпожи Павлюченковой выиграл в 44-м округе, одержала победу в номинации «Лучшая полевая кампания». Господин Даванков обошел единоросса Елену Самышину и занял в МГД место Сергея Митрохина («Яблоко»). Кампанию выдвиженца «Новых людей» вел политтехнолог Леонид Перцев.

Премия Юрия Воротникова была учреждена компанией «Минченко консалтинг» в 2021 году и проводится при поддержке комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью в память о политтехнологе Юрии Воротникове. Обладателю гран-при присуждается 150 тыс. руб., а победителям в отдельных номинациях — по 50 тыс. руб.

Божена Иванова