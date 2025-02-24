Михаил Нелюбин назначен заместителем генерального директора ИД «Коммерсантъ»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Нелюбин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Михаил Нелюбин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Нельзя сказать, что Михаил «пришел» в «Коммерсантъ», в данном случае уместнее слово «вернулся». В начале 1990-х он начинал свою карьеру в екатеринбургском (тогда еще свердловском) «Ъ», потом, как и многие «коммерсантовцы», сделал головокружительную карьеру: в частности, был гендиректором ЗАО «Мультимедиа Холдинг» («Наше радио», Rock FM, «Радио джаз», Best FM), Europa Plus TV, ЗАО «Группа Эксперт» (издает «Эксперт»), АО «Бизнес Ньюс Медиа» (издает деловую газету «Ведомости»).

И вот теперь ему предстоят еще более масштабные задачи в «Ъ». «Компетенции и опыт Михаила будут востребованы в реализации региональных и федеральных проектов развития ИД» — так гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский прокомментировал назначение.