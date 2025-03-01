2 марта исполняется 80 лет ведущему спортивных передач и комментатору футбольных матчей Геннадию Орлову

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Геннадий Орлов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Его поздравляет футболист, заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин:

— Геннадий Сергеевич, присоединяюсь ко всем поздравлениям в Ваш адрес! Ваш голос и комментарии всегда были чем-то особенным и всегда ассоциировались с футболом. Вы — отличительны от всех. Тембр голоса, Ваш русский язык и использование речевых оборотов говорят о Вашем глубоком погружении в футбол. Крепкого Вам здоровья, чтобы Вы оставались востребованным как можно дольше, были близким к «Зениту» и радовали нас своими высказываниями. С юбилеем Вас!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»