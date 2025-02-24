«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Традиционно по понедельникам мы говорим о том, что происходит на глобальном и российском рынках. Все они сейчас заточены на геополитику. 23 февраля в Германии прошли выборы. И их результат неутешительный для ФРГ, потому что неопределенность сохраняется. Сейчас идут встречи в США. Президент Дональд Трамп встречается с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Ожидается визит британского премьер-министра Кира Стармера. Но явно идет раскол, в Киеве заседают другие руководители Европейского союза, явно образуется какая-то антиамериканская коалиция. Все это отразится на американском долларе и единой европейской валюте. Какие действия предпринимать инвесторам? Или, может быть, постоять в стороне?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Если образуется раскол в ЕС, то для единой европейской валюты в этом контексте ничего хорошего не светит, потому что у Трампа есть в резерве тарифы, дефицит у американцев в торговле с Европейским союзом около $260 млрд, в 2024 году был дефицит. Понятно, что европейские товары, кроме американцев, поглощать некому, и если Соединенные Штаты введут тарифы, это будет очень серьезным ударом по европейскому бизнесу. В связи с этим курс единой европейской валюты сейчас находится на уровне 1,0460. Сегодня была попытка выйти выше уровня 1,05, но вот в контексте этих событий, но вот в контексте тех наметившихся тенденций у евро нет шансов вырасти. Скорее всего, в ближайшее время евро может динамично снижаться против американского доллара, и индекс доллара пока находится на отметке 106,70-106,60. Он может выйти на уровень 110, на котором находился в 2025 году. При этом евро достигнет в паре с долларом паритета уже в ближайшие недели, если кризис между США и Европейским союзом будет углубляться. А, судя по определенным признакам, это основная тенденция, которую мы будем наблюдать.

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