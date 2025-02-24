Starbucks объявила об увольнениях сотрудников

Американская сеть кофеен Starbucks сообщила о сокращении 1,1 тыс. офисных сотрудников, то есть примерно 7% от всего количества таких работников. Об этом объявил генеральный директор компании Брайан Никкол. Он также сообщил, что Starbucks не станет искать сотрудников на несколько сотен открытых ранее вакансий. Господин Никкол объяснил сокращения необходимостью оптимизировать и упростить работу компании. По его словам, разные подразделения Starbucks перестанут дублировать деятельность друг друга, а работа компании теперь будет основываться на «маленьких, но гибких командах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

Последние несколько кварталов были не слишком удачными для Starbucks — так, сопоставимые продажи (то есть продажи без учета новых кофеен) падают четыре квартала подряд. С этим, по мнению аналитиков, была связана смена генерального директора в прошлом году — в августе новым главой Starbucks стал Брайан Никкол. Компания тогда пообещала выплатить ему до $113 млн при выполнении целевых показателей. Как писали американские СМИ, это один из крупнейших компенсационных пакетов, который получает топ-менеджер при переходе в новую компанию.

Яна Рождественская