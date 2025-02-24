Сдачу ВСУ не приняли в Москве

Как стало известно «Ъ», суд в Москве отказался рассматривать первое уголовное дело о добровольной сдаче врагу в ходе специальной военной операции на Украине. В тяжком преступлении обвиняется военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Роман Иванишин, вдобавок дезертировавший, по версии Следственного комитета России, из своей части. Скандальное дело суды фактически пустили по кругу — Сахалин, Хабаровск, Москва, вернув в итоге на Дальний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Роман Иванишин

Фото: кадр видео @radistvsy Военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады Роман Иванишин

Фото: кадр видео @radistvsy

Решение об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении военнослужащего принял судья Московского гарнизонного военного суда (ГВС) Валерий Гудзенко. По данным «Ъ», на предварительных слушаниях он решил, что материалы, собранные военными следственными органами Следственного комитета России (СКР), должны рассматриваться не в столице, а в Южно-Сахалинске, где, согласно версии обвинения, было закончено совершение преступления, вменяемого в вину военному.

Шахтер с Сахалина Роман Иванишин обвиняется в добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины (ВСУ), покушении на данное преступление, а также в дезертирстве (ст. 352.1 и ч. 3 ст. 338 УК РФ), за что ему по совокупности грозит более 20 лет строгого режима.

Как именно Роман Иванишин сдался врагу, неизвестно. Следствие свою позицию не раскрывает, а защита ее не комментирует, отмечая лишь, что обвинение не доказано и фигурант его не признает.

Тем не менее в интернете присутствует запись, согласно которой мотострелок Иванишин попал в плен ВСУ 10 июня 2023 года в районе села Степное Волновахского района ДНР. На том же видео военнослужащий выступил против СВО, утверждая, что он и его товарищи не хотят воевать, бегут с позиций и прочее.

На родину Романа Иванишина вернули в начале января 2024 года в составе группы из 248 российских военных, обменянных на украинцев. Возвращение россиян, по сообщению Минобороны РФ, «стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов». Романа Иванишина вместе с другими военными доставили самолетом на подмосковный аэродром Чкаловский, а через некоторое время отправили на Сахалин. Встречавшие его и других возвращенцев журналисты благодарили Романа Иванишина за службу, а он — за свое освобождение, особо отмечая, что у него 2 января день рождения.

Оказавшись в Южно-Сахалинске, военный первым делом хотел увидеть свою семью, пройти реабилитацию и полечиться, но вышло по-другому.

Органы военной контрразведки ФСБ начали проверочные мероприятия в его отношении.

После этого, очевидно, солдат и сбежал из части, где находился под надзором ее командования. Романа Иванишина задержали и по ходатайству СКР арестовали Южно-Сахалинским ГВС. Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске с апреля прошлого года несколько раз отклонял жалобы адвокатов на избрание Роману Иванишину самой строгой меры пресечения, а затем и на ее продление.

Позднее ГВС на Сахалине отказался рассматривать уголовное дело Романа Иванишина по существу, направив материалы в Москву, а хабаровская апелляция отклонила обращение по этому поводу защиты.

Теперь суд снова должен пройти на Сахалине, который, очевидно, не стремится принять дело в свое производство. По данным источников «Ъ», правовая коллизия может быть устранена, если фигуранта с материалами следствия в итоге отправят в Донецкий гарнизонный военный суд. Именно в нем зачастую оказываются многие неоднозначные уголовные дела, которые там и рассматриваются без всяких публичных скандалов.

Николай Сергеев