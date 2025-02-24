В горах Сочи туристы попали под лавину

Снежная масса сошла с южного склона горы Аибга в Сочи, где в это время находилась группа горнолыжников, сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел недалеко от курорта «Роза Хутор», но за пределами оборудованных трасс. Спасатели выехали на поиск пострадавших — по предварительным данным, в опасной зоне остаются три человека, двое из них сообщили, что самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Третий горнолыжник перестал выходить на связь.

В поисково-спасательной операции принимают участие сотрудники МЧС России, спасатели горнолыжного курорта «Роза Хутор», а также региональной службы «Кубань-СПАС». В течение последних нескольких дней в горах Сочи прошли сильные снегопады.

Анна Перова, Краснодар