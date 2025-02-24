Главный конструктор производства дронов в Ижевске попал в санкционный список ЕС

Главный конструктор компании «ZALA Aero» Александр Захаров включен в санкционный список Европейского Союза. Об этом сообщает информационное агентство «ТАСС». Это решение стало частью 16-го пакета санкций, введенного против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

В официальном журнале Евросоюза попадание господина Захарова в санкционный список объяснили тем, что беспилотники, которые производит «ZALA Aero» используются в военных целях. Помимо Александра Захарова, в санкционный список вошли 38 физических и 35 юридических лиц, связанных с военной и оборонной промышленностью.