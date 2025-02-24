В Кремле ответили на заявление США о достижении мира на Украине на этой неделе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт о том, что соглашение об урегулировании конфликта на Украине будет достигнуто «уже на этой неделе». Господин Песков сказал, что пока не располагает такой информацией.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Соответствующее заявление госпожа Левитт сделала 23 февраля. На вопрос о встрече Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным пресс-секретарь Белого дома сказала, что ей пока «нечего детализировать или зачитывать». Она повторила, что администрация президента США сосредоточена на продолжении переговоров с каждой из сторон конфликта.

«В данном случае, я думаю, наверное, будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне»,— сказал пресс-секретарь президента России (цитата по ТАСС).

Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении урегулировать российско-украинский конфликт. 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, после которых господин Трамп сказал, что стал «намного более уверен» в достижении сделки. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского, по его словам, не очень важно. При этом он говорил, что президенты России и Украины должны встретиться, чтобы завершить боевые действия.

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