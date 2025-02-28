Все культурно

2024-й стал для Нижнего Новгорода годом больших премьер и ярких фестивалей. заметные события в области театрального, визуального и музыкального искусства укрепили позиции города как одного из главных культурных центров России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Столица Приволжья получила почетный статус «Культурной столицы 2024 года» по итогам первого федерального конкурса среди городов России. В итоге событийная программа вышла за пределы Нижнего Новгорода. А турпоток в Нижегородскую область за год увеличился на 12,5%, до 4,7 млн человек.

«В течение последних лет туристический поток в наш регион растет в среднем на 10–15% ежегодно. В 2024 году мы установили новый рекорд по числу гостей, но это, конечно же, не предел»,— отметил заместитель губернатора Олег Беркович. Он добавил, что Нижний Новгород задал планку для городов, которые получат этот титул после него.

Событийная программа «Культурной столицы» включала около 170 мероприятий разного масштаба и направленности. Особое внимание власти уделили юбилейным датам: с размахом отпраздновали 225-летие поэта Александра Пушкина в Большом Болдине, 120-летие летчика-испытателя Валерия Чкалова и 550-летие Балахны.

Фестивали на любой вкус

Большая часть культурных событий была сконцентрирована в Нижнем Новгороде. Рекордным по посещаемости стал мультижанровый фестиваль «Столица закатов». Прошлым летом его гостями стали 550 тыс. человек — на 150 тыс. больше, чем годом ранее. На нескольких городских площадках прошло более ста мероприятий: концерты классической музыки, выступления поп-, инди- и джазовых исполнителей, диджей-сеты, барахолки и маркеты локальных брендов, а также образовательная программа. На Рождественской улице традиционно развернулся гастрофестиваль, в котором приняли участие 45 кафе и ресторанов и около 400 фудтраков и корнеров. Кроме того, в прошлом году «Столица закатов» впервые вышла за пределы Нижнего Новгорода — несколько бесплатных концертов прошли в Балахне, отметившей юбилей.

Важным достижением года стало возрождение фестиваля «Современная музыка», который проходил в Горьком с 1962 по 1989 годы. «Фестиваль 1962 года прогремел на всю страну, сделав город Горький настоящим культурным анклавом. В наши дни Нижегородская область по праву носит статус культурной столицы года, а благодаря возрождению фестиваля город вполне может стать мировой столицей современной академической музыки. У нас есть амбиция не просто восстановить фестиваль, но и расширить его»,— отметил художественный руководитель фестиваля Алексей Трифонов. «Постоянной фигурой» фестиваля, по его словам, будет Дмитрий Шостакович, который активно участвовал в организации фестиваля не только как композитор, но и как пианист и дирижер.

В городе также прошли летние и зимние концерты ежегодного фортепианного фестиваля Pianissimo. Молодые пианисты из России, Италии, Китая, Колумбии, Турции, Чили, США и Сингапура с успехом выступили в концертном зале Пакгаузов с видом на вечернюю Стрелку.

Нижегородская филармония традиционно с аншлагами провела сезон летних благотворительных концертов и фестиваль «Музыка над Волгой», который в том году был посвящен 225-летию А. С. Пушкина.

Сколько Нижегородская область заработала на туризме По предварительным данным Нижегородстата, объем платных услуг в сфере туризма за период январь-декабрь 2024 года составляет более 21,8 млрд руб. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил почти 22%. Как пояснили в Нижегородстате, в перечень платных услуг в сфере туризма включены услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги; услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья; услуги специализированных коллективных средств размещения. Министерство туризма и промыслов Нижегородской области с учетом данных мобильных операторов предварительный мультипликативный эффект отрасли за 2024 год оценивает более чем в 80,8 млрд руб.

Другим крупным событием стал Международный фестиваль мультимедийного искусства Intervals. Он прошел в Нижнем Новгороде уже в седьмой раз. Более 30 художников из 12 стран мира украсили масштабными инсталляциями 17 объектов в парке «Швейцария», на Стрелке и в центре города. За рекордные пять дней мероприятие посетили свыше 350 тыс. человек (годом ранее — 150 тыс.). «Мы видели, как за две недели до фестиваля уже не осталось железнодорожных и авиабилетов в Нижний Новгород, в городе заканчивались свободные места в гостиницах. Такая преданность зрителей очень вдохновляет», — отметила куратор фестиваля Ксюша Чеховская.

В июле в восьмой раз прошел один из самых масштабных российских кинофестивалей «Горький fest». Он был посвящен сказкам. Количество фестивальных площадок за год выросло в полтора раза, до 60. Фильмы показывали в кинотеатрах и на открытом воздухе. Олег Беркович отметил большой интерес зрителей к «Горький fest»: показы всегда проходили при полных залах. «Мне кажется, что к десятому фестивалю площадки, где можно будет показывать фильмы, закончатся, и мы будем делать это даже в школах», — пошутил он. Главный приз фестиваля получил фильм режиссера Сергея Потапова «Король Лир».

Событийная программа порадовала и ценителей театрального искусства — в городе состоялся фестиваль «Специфик» от независимого Центра театрального мастерства. Спектакли, читки драматургических текстов, перфомансы и экспериментальные показы проходили в локомотивном депо завода «Красное Сормово», на пристани Стрелки, в парке 800-летия, на колесе обозрения, в гостинице Ермолаевых и доме-коммуне «Культурная революция». За два уикенда фестиваль посетили более 4,5 тыс. зрителей.

Театр во всем его многообразии

Нижегородские театры в 2024 году продолжили радовать зрителей как классическими постановками, так и экспериментальными работами. Оперный театр представил семь новых спектаклей. В Нижнем Новгороде впервые показали балет «Лебединое озеро» по полной партитуре П. И. Чайковского без сокращений и изменений, прошла премьера оперы М. Вайнберга «Любовь Д’Артаньяна», проекта «Горький. Балет» и опер Моцарта «Так поступают все женщины» и «Похищение из сераля». Кроме того, балет «Пиковая дама» на музыку Ю. Красавина впервые представили именно в столице Приволжья, хотя такую же постановку в 2024 году планировали и в Большом театре. Еще одна яркая премьера ушедшего года — опера «Золушка», которую режиссер-постановщик Игорь Ушаков перенес в эпоху блеска и лоска 20-х годов прошлого столетия, вдохновленную духом Гэтсби.

Зрители хорошо встретили премьеры Нижегородского театра драмы: комедию «Сон в летнюю ночь» Шекспира, трагическую буффонаду «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова, спектакли «Вдовий пароход» по повести И. Грековой и «Живой» по пьесе Л. Толстого «Живой труп». Театр «Комедiя» добавил в свой репертуар комедии «Диковины в Диканьке» Н. Гоголя, «Балаган» Ч. Мори, «Бабье лето» В. Шукшина, «Город Глупов. Подслушано» М. Салтыкова-Щедрина и детектив «Восемь любящих женщин» Р. Тома. Академический театр кукол представил спектакли «Бука», «Котенок по имени Гав», «Наша Чукоккала», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Изергиль».

В премьерный репертуар Театра юного зрителя вошли спектакли «Ахматова. Двойники», «Цветаева. Концерт», «Сказки на коре», «Баранкин, будь человеком!», «Воспитанница», «Огниво», «Стеклянный зверинец», «Василий Теркин», «Старший сын», «Домик на окраине» и мюзикл «Маугли».

Путешествия сквозь время и пространство

Крупные выставочные проекты прошлого года часто были обращены к истории. В апреле в Манеже кремля заработала выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда» — совместный проект Русского музея и Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ) к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Экспозиция была построена по принципу «пути» эвакуированных в Горьковскую область. Частью экспозиции стал дневник Тани Савичевой, впервые представленный за пределами Санкт-Петербурга.

В мае в пакгаузе на Стрелке открылась выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган», посвященная культурному феномену ярмарки и его отражению в искусстве. Организатором выступил НГХМ. Более 30 государственных и частных собраний России предоставили на выставку произведения древнерусской иконописи, живописи и графики.

А в декабре НГХМ представил в Манеже кремля экспозицию «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». Музейно-театральный проект рассказывает об истоках праздников и о том, как их отмечали представители разных сословий. В экспозиции собраны взрослые и детские подарки, елочные игрушки и посуда, музыкальные инструменты и книги и другие предметы из собрания государственного музея-заповедника «Царское село» и музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Омска и Нижнего Новгорода.

По словам генерального директора НГХМ Романа Жукарина, музей ставил задачу не только и не столько развлечь посетителей, сколько побудить их осмыслить сложные темы войны и мира, добра и зла и поразмышлять над уроками русской и мировой истории.

С музеями из других уголков страны активно сотрудничали и другие выставочные центры Нижнего Новгорода. Так, в апреле в Арсенале (филиал Пушкинского музея) открылась первая в России масштабная выставка современного африканского искусства «Перевернутое сафари». В экспозиции — живопись, скульптура, фотография, видеоарт, инсталляции африканских и российских художников, а также аутентичные артефакты из Фонда развития просветительских инициатив В. Поленова. А в арт-пространстве «Цех» с августа по октябрь работала цифровая экспозиция «Великолепный Эрмитаж». С помощью мультимедийных технологий авторы воссоздали интерьеры одного из главных музеев страны и продемонстрировали хранящиеся в нем шедевры. Выставку посетили 20,9 тыс. человек.

В залах Нижегородской ярмарки на ежегодной международной выставке искусств «Арт мир» свое творчество представили 240 художников из пяти стран и 35 городов России. Экспозиция объединила классическое и современное искусство разных жанров. Выставку посетили 50 тыс. человек — на 10 тыс. больше, чем годом ранее.

Елена Ковалева